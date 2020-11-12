В Пскове на проезде между улицами Чудская и Ижорского батальона установят «лежачих полицейских»

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«Лежачего полицейского»установят на проезде между улицами Чудская и Ижорского батальона в Пскове. Данное решение было принято 11 ноября на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

На заседании обсуждали установку искусственных дорожных неровностей у дома №6 по улице Конной, из-за непосредственной близости парковой зоны, но предложение было отклонено. Большинство членов комиссии пришли к выводу, что водители там не превышают установленный скоростной режим.

Аналогичное решение принято и в отношении ИДН на улице Плехановский посад около домов №67 и №69 и возле детского сада «Родничок» на улице Юбилейной, 54.

Кроме того, на заседании обсудили вопрос о дорожно-транспортных происшествиях с участием мотоциклистов. Было принято решение провести встречи с членами клуба мотоциклистов. Планируется обсудить ответственность, которая предусмотрена за нарушение ПДД и напомнить псковичам о необходимости соблюдении правил дорожного движения.