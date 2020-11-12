Список мест, где в 2020 разместят 60 камер фиксации дорожных нарушений

Фото из архива КП

На улицах Пскова до конца года установят 60 комплексов фотовидеофиксации дорожно-транспортных нарушений. О начале работ сообщила «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На данный момент известно о местах установки 22 комплексов. Так самым массовым по скоплению камер станет Рижский проспект - там разместят 5 комплексов. На проспектах Энтузиастов и Октябрьском, а также на улицах Советской Армии и Леона Поземского разместят 2 комплекса.

Фотовидеофиксацию поставят также на Крестовском и Ленинградском шоссе, на улицах Коммунальной, Ипподромной, Николая Васильева, Волкова, Юбилейной, Кузнецкой и Труда.

Как оказалось, количество камер не равно комплексам. К примеру, один комплекс может включать в себя несколько камер, "стреляющих" в разные стороны. Таких комплексов на конец 2020 года станет 86.

Кроме Пскова камеры установят на федеральных трассах: Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией (6 штук), на трассе Р-56 Великий Новгород- Сольцы - Порхов – Псков (3 штуки), на М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией (1 штука); на федеральной трассе Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки (2 штуки).

Камеры установят и на региональных дорогах: Пушкинские Горы – Локня (2 штуки), Порхов – Успенье (1 штука), Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией (1 штука), Великие Луки – Усвяты (1 штука), Псков-Гдов-Сланцы -Кингисепп- Куземкино- Краколье (4 штуки), Неелово – Кудина Гора – Печоры (1 штука), Лудони – Павы - Боровичи (1 штука).

Центр города Великие Луки обновят четырьмя комплексами, в Острове, Печорах, деревне Старый Изборск и в Печорском районе появится по одному комплексу.