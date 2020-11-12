Комсомолка выдвинула на премию «Народное признание-2020» социальный проект «Тимуровцы»

Фото с официальной страницы социального проекта в социальной сети Вконтакте

На премию «Народное признание – 2020» за большую волонтёрскую работу на протяжении пяти лет «Комсомольская правда в Пскове» выдвинула второго номинанта – социальный проект «Тимуровцы».

Проект объединяет усилия молодежи и старшего поколения Псковщины. Они организовывают досуг и оказывают помощь ветеранам и лицам пожилого возраста, выезжая к ним домой и помогая по хозяйству.

Даже во время пандемии коронавируса деятельность волонтеров не остановилась. Отряд тимуровцев продолжает свою работу дистанционно. Уже сейчас организаторы проекта подготавливают множество мероприятий, которые проведут после снятия ограничений, - это и экскурсии, и театры-экспромты, и поездки молодежи со старшим поколением в приют для животных.

В ноябре 2018 года отряд тимуровцев принял участие во втором этапе соцпроекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области» и до сих пор волонтеры помогают пожилым псковичам, находящихся в любой точке области.