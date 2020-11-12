На дне Великой в Пскове не найдено никаких занимательных находок

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На сегодняшний день, 12 ноября, со дна реки Великой специалистам не удалось достать ничего интересного. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил руководитель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Насколько я знаю, серьезных находок нет. Конечно, со дна реки достают определенные металлические предметы, но они для нас скорее представляют сложность в работе», – поделился руководитель профильного комитета.

На расчистку и углубление дна Великой было направлено 36 млн рублей. Виктор Мусатов напомнил о том, что деятельность по расчистке русла реки Великой осуществляется уже несколько месяцев под прозрачным и жёстким контролем.