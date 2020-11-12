В «Псковпассажиравтотрансе» объяснили отмену части рейсов

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В последнюю неделю в социальных сетях начали появляться жалобы на нерегулярное автобусное сообщение в Пскове.

На сайте губернатора Псковской области появились жалобы на то, что автобус №11 ходит не по расписанию.

«Ну кому и сколько ещё можно жаловаться на это безобразие? У автобуса №11 вчера (09.11.2020) и сегодня (10.11.2020) утром в час пик не было трёх рейсов. <...> А рейс в 8:14 был переполнен до такой степени, что влезть в него было просто нереально. Опаздываю второй день на работу», – пожаловалась псковичка и обратила внимание, что цены на проезд подняли, но при этом качество обслуживания низкое.

Другая девушка пожаловалась на график движения автобуса №6. По её словам, в расписании значатся рейсы, которых по факту их нет. Кроме того были жалобы на график маршрута №116 Псков -Тямша и на отсутствие кондуктора в автобусе №142.

В «Псковпассажиравтотрансе» сообщили, что некоторые автобусные рейсы отменены из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. «Согласитесь, что сейчас здоровье превыше всего. Скорейшего выздоровления нашим сотрудникам! Актуальное расписание на нашем сайте», – отметили представители предприятия.

Напомним, в последнее время было зафиксировано несколько случаев невыхода автобусов на рейс. Горожане жалуются, что им приходится час дожидаться транспорта.