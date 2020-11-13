Публикуем рейтинг вакансий с самой большой зарплатой в Псковской области

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Согласно данным на ноябрь 2020 года, перечень высокой заработной платы среди различных сфер деятельности в Псковской области начинается от 80 тысяч рублей. Данные для "Комсомольской правды - Псков" предоставил сайт hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата вакансий, опубликованных на hh.ru в октябре составила 39 тысяч рублей. Ожидания соискателей в резюме оказались ниже и составили немногим более 35 тысяч рублей.

ТОП-5 вакансий с высокой заработной платой в Псковской области за ноябрь 2020 года:

Директор по строительству – от 200 000 руб. (на руки)

HSE менеджер – до 130 000 руб. (до вычета НДФЛ)

Персональный менеджер Центра Управления Портфелем – от 100 000 руб. (на руки)

Инспектор строительного контроля – от 94 500 руб. (до вычета НДФЛ)

Геодезист - от 80 000 руб. (на руки)