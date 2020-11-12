В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост числа бессимптомных больных COVID-19

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Главный санитарный врач Псковской области спрогнозировал рост заболевания коронавирусом псковичей с отсутствием характерных симптомов. Об этом Александр Нестерук сообщил во время совещания с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области

Увеличение таких случаев будет вызвано выходом тестирования (COVID-19) на средний уровень по округу. А значит – увеличением количества тестов в сутки.

«С увеличением ПЦР-исследований бессимптомных носителей коронавируса будет выявляться всё больше», - сообщил Александр Нестерук.

Кроме этого он отметил, что на один случай подтверждённого диагноза в Псковской области приходится семь бессимптомных больных.