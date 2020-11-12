Нестерук поставил под сомнение работу коммерческих лабораторий

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Александр Нестерук отметил, что необходимо проверить работу коммерческих лабораторий Псковской области. Об этом сообищи

Он отметил, что за последнюю неделю в коммерческих клиниках выявили 23% от всех обнаруженных случаев. По его мнению лаборатории нужно срочно проверить с привлечением Роспотребнадзора.

Выявляемость в псковских коммерческих лабораториях – 25%, при этом по стране показатель – 10-12%, а в гослабораториях – всего 9%. При том, что в государственных лабораториях работают с контактными и больными пневмониями, а клиентами коммерческих лабораторий являются люди с улицы, которые часто просто хотят перестраховаться.

Александр Нестерук также отметил, что в регионе установлен новый годовой максимум заболеваемости внебольничной пневмонией – прирост составил 48%.

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