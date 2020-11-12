Реконструкцию «Машиностроителя» в Пскове завершат к 1 декабря

Реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове завершат к 1 декабря, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков со своими заместителями во время рабочего визита 12 ноября проинспектировал ход работ на объекте. Руководитель проекта Юрий Стрелков рассказал, какие работы уже выполнены и что еще предстоит сделать.

На данный момент подходят к концу работы по благоустройству, укладывают верхний слой асфальта и спортивное покрытие на сектора. Также идут к завершению работы по внутренней отделке помещений, монтажу лифтов и установке кресел на трибунах.

В скором времени будет доставлена мебель. «Это будет высокотехнологичный стадион, оборудованный по современным технологиям. Он оснащен сверхзвуковыми колонками премиального класса, установлен огромный экран, управлять которым можно с любой точки стадиона. Кроме того, на территории стадиона установлено 150 камер видеонаблюдения», – рассказал Стрелков.

По словам Братчикова, после Нового года, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, планируется возобновить работу детских секций.