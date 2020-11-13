9 555 псковичей заболели коронавирусом за время пандемии

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9 тысяч 555 человек заразились коронавирусом в Псковской области. За последние сутки заболевание подтвердили еще у 152 человек. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Общее количество выздоровевших – 4 тысячи 955 человек. За сутки поправились 40 пациентов. Количество умерших без изменений – 70 человек.

Всего специалисты провели 141 тысячу 837 исследований на COVID-19. За сутки – 976. При этом Псковская область среди регионов СЗФО занимает последнее место по среднесуточному количеству тестов.

Показатель тестирования на 100 тысяч населения в области – 163,7 исследований. «Это едва превышает текущую норму, установленную федеральными требованиями. Средний же показатель по округу составляет порядка 250 исследований», - отметил губернатор и добавил, что в течение двух недель необходимо достичь планки в 1,5 тысячи тестов в сутки.