В Полистовском заповеднике досрочно закрывают туристический сезон

Фото их соцсетей заповедника. Автор фото: Тимур Ханов

Туристический сезон в Полистовском заповеднике в этом году заканчивается досрочно, сообщили в группе заповедника в соцсети «ВКонакте».

«С 16 ноября посещение экологических маршрутов, визит-центра и гостевых домов заповедника приостановлено в связи с эпидемиологической ситуацией в Псковской области», – отметили представили заповедника.

Ограничения продлятся до особого распоряжения.Администрация заповедника продолжит работу с соблюдением всех мер предосторожности.

«Мы уверены, что пандемия закончится и мы снова сможем принять вас в нашем прекрасном бескрайнем Полистовье. Чтобы приблизить это время мы призываем вас ответственно относиться к рекомендациям ВОЗ», – написали в группе и отметили, что с нетерпением ждут новых встреч с туристами.