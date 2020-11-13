Заморозки ожидаются предстоящей ночью в Псковской области

Фото из архива КП

В ночь с 13 на 14 ноября в Псковской области ожидается похолодание сразу на несколько градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Южный ветер от 3 до 8 метров в секунду в эту ночь не сможет повлиять на снижения температуры. Ночью по области столбик термометра опустится сразу на три градуса и достигнет -4.

Однако днем разогреется и будет чуть теплее, чем 13 ноября. Столбик термометра поднимется до +6 градусов. Атмосферное давление будет вновь выше нормы.