Ординаторы из Санкт-Петербурга устроились работать в великолукскую инфекционку

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Три ординатора из Санкт-Петербурга будут работать в Великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы, сообщает официальный Telegram-канал региона. Специалисты планируют остаться в Псковской области на постоянной основе.

Как сообщила директор Великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы Наталья Дорожкина, из больницы недавно уволились девять человек. «Нагрузка на врача отделения составляет 30-40 больных. Нагрузка на медсестру – до 45», – рассказала директор филиала отметив, что уволившиеся медики не выдержали сильной нагрузки.

По её словам, на следующей неделе в регион приедут два врача из Уфы с опытом работы с COVID-19.