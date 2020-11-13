Результаты COVID-теста псковичи смогут получить в электронном виде

Фото из архива КП

В государственных лабораториях приняли решение о вводе электронного оповещения псковичей о результатах теста на коронавирус. Об этом рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

В ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" Гаращенко рассказала, что в течение трех недель планируется разработать схему организации дистанционного оповещения граждан:

«Мы хотим также как можно быстрее организовать компьютерный учет, чтобы люди не ждали и получали результаты тестирования не через медицинские организации. Информирование инфицированных коронавирусом должно проводиться в максимально короткие сроки, в течение 48-72 часов», - рассказала Марина Гаращенко.

Также она отметила, что для этого мощностей двух действующих в Псковской области лабораторий не хватает и нужно усилить их современной медтехникой.

К такой мере пришли исходя из того, что есть и другие заболевания, как ВИЧ, для которых необходимо проводить тесты. К тому же и кадров в такой непростой период времени не везде достаточно.