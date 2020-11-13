В Пскове задержали находившегося в федеральном розыске преступника

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пскове росгвардейцы задержали преступника, находящегося в федеральном розыске. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Вчера около девяти часов вечера экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из бара на Рижском проспекте поступил сигнал тревоги.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, который вел себя неадекватно. После задержания выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи на территории Псковского района. На данный момент подозреваемый передан сотрудникам полиции.