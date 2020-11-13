Детская инфекционка примет первых пациентов в 20-х числах декабря

Фото: областная детская клиническая больница Сахалина

Детская инфекционная больница примет первых пациентов в 20-х числах декабря. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, сообщает ПАИ.

Работы в детской инфекционной больнице близятся к завершению. «Планируем, что к 1 декабря практически всё будет готово, а уже к 20-м числам декабря рассчитываем начать приём маленьких пациентов, в том числе с коронавирусом», - отметила Марина Гаращенко.

Старый корпус инфекционной больницы используется для лечения пациентов с коронавирусом. По словам Марины Гаращенко, отделение планируется расширить и разместить здесь не менее 100 коек.