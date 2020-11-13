Полицейский избил псковичку, чтобы добиться признания в краже

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В Пскове состоится суд по делу об экс-полицейском, который в поиске правды избил женщину. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в городской прокуратуре.

В августе прошлого года во время поиска виновного в кражи имущества, полицейский попытался вынудить признательные показания от женщины, избив невиновную. Насилие принесло легкий вред здоровью потерпевшей

В данный момент полицейский обвиняется в преступлении и может лишиться свободы до десяти лет. Кроме этого, суд может вынести решение отстранить обвиняемого от службы в государственных органов на срок до трех лет.