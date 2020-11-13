Псковичи назовут главное событие 2020 года в 11 раз

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Организаторы Первой общественной премии «Народное призвание-2020» предлагают псковичам выбрать лучшее событие года.

В номинации «Событие» поборются фестивали, концерты, праздники, спортивные соревнования и интеллектуальные турниры. Большинство мероприятий предстали перед псковичами в необычном - онлайн-формате из за ограничений по коронавирусу.

Пока список собран всего из двух номинантов. Это 36-й Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» и Международный фестиваль хореографического творчества детей и молодёжи «Праздник танца».

У любого жителя Псковской области есть возможность выдвинуть на соискание награды то событие, которое является главным с их точки зрения. Для этого необходимо оформить заявку и направить её вместе с фотографией организаторам премии по электронной почте premiya@informpskov.ru.