В декабре псковским школьникам и студентам предоставят скидку на проездной

Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Псковским студентам и школьникам в декабре сделают скидку на транспортные карты, сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

В октябре школьники ушли на каникулы на две недели. На это время в Пскове было принято решение отменить действие школьных проездных. В связи с этим в декабре школьникам предоставляют скидку на проездной 50%.

С 1 ноября в Пскове ввели транспортные карты. Для студентов и школьников они должны были предоставляться бесплатно, но все же за них пришлось заплатить. В связи с этим в декабре студентам и школьникам предоставят дополнительную скидку в размере 100 рублей, в качестве компенсации стоимости транспортной карты.

Таким образом в декабре школьные проездные можно будет приобрести за 300 рублей, а студенческие – за 750.