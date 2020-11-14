Еще 150 человек заболели коронавирусом в Псковской области

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Еще 150 человек заразились коранавирусом в Псковской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в социальные сети Instagram.

Количество заболевших COVID-19 в регионе за все время достигла 9 тысяч 705 человек.

Выздоровело за все время 4 тысячи 995 человек, из них 40 за сутки.

Вчера от коронавируса погибли еще 2 человека. Количество скончавшихся от вируса достигло 72 человек.

В регионе провели 1 тысячу 114 исследований на COVID-19. Общее количество тестов за все время достигло 142 тысячи 951.