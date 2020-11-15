Фото: ПТО

Еще 160 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщает официальный telegram-канал региона.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за время пандемии – 9 тысяч 865. Выздоровело за это время – 5 тысяч 54 человека, за сутки от вируса излечилось 59 человек.

Умерло – 72 человека. На данный момент проведено 143 тысячи 937 исследований на COVID-19. За сутки – 986.

Фото из открытых источников

Статистика по районам:

Псков – 3581

Великие Луки – 2061

Бежаницкий район - 116

Великолукский район – 328

Гдовский район – 118

Дедовичский район – 103

Дновский район - 121

Красногородский район – 69

Куньинский район – 77

Локнянский район - 54

Невельский район – 313

Новоржевский район – 49

Новосокольнический район – 193

Опочецкий район – 236

Островский район – 601

Палкинский район – 119

Печорский район – 163

Плюсский район – 191

Порховский район - 244

Псковский район – 761

Пустошкинский район – 50

Пушкиногорский район - 67

Пыталовский район – 59

Себежский район – 77

Струго-Красненский район – 67

Усвятский район – 47