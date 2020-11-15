Фото: ПТО
Еще 160 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщает официальный telegram-канал региона.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за время пандемии – 9 тысяч 865. Выздоровело за это время – 5 тысяч 54 человека, за сутки от вируса излечилось 59 человек.
Умерло – 72 человека. На данный момент проведено 143 тысячи 937 исследований на COVID-19. За сутки – 986.
Фото из открытых источников
Статистика по районам:
Псков – 3581
Великие Луки – 2061
Бежаницкий район - 116
Великолукский район – 328
Гдовский район – 118
Дедовичский район – 103
Дновский район - 121
Красногородский район – 69
Куньинский район – 77
Локнянский район - 54
Невельский район – 313
Новоржевский район – 49
Новосокольнический район – 193
Опочецкий район – 236
Островский район – 601
Палкинский район – 119
Печорский район – 163
Плюсский район – 191
Порховский район - 244
Псковский район – 761
Пустошкинский район – 50
Пушкиногорский район - 67
Пыталовский район – 59
Себежский район – 77
Струго-Красненский район – 67
Усвятский район – 47