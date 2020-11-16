14,4% псковичей могут позволить себе покупку недорогого автомобиля

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Псковская область заняла 71-е место из 85 в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей, сообщают РИА новости.

В Псковской области всего лишь 14,4% семей могут позволить себе приобрести в кредит и содержать недорогой новый автомобиль. Ориентировочная стоимость такого авто – 550 тысяч рублей.

Приобретение и содержание автомобиля за 1,4 млн рублей могут себе позволить 4% псковичей. И лишь 0,3% жителей региона могут себе позволить взять кредит на автомобиль премиум-класса за 5,5 млн рублей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, 66,7% жителей округа могут позволить себе купить дешевое авто. В пятерку лидеров также вошли Чукотский АО – 61,8%; Магаданская область – 54,8%; Москва – 53,9%; Ханты-Мансийский АО — Югра – 53,8%.

Пять регионов, которые находятся на последних строчках рейтинга: Республика Ингушетия 4,8%; Чеченская Республика 6,0%; Республика Дагестан 8,2%; Кабардино-Балкарская Республика 9,3%; Карачаево-Черкесская Республика 10%.

В прошлом году в аналогичном рейтинге Псковская область заняла 76-е место. Несмотря на то, что в 2020 году регион поднялся в рейтинге на 5 строчек, ситуация, согласно цифрам, лучше не стала. В прошлом году 14,82% псковичей могли позволить себе купить дешевый автомобиль. 4,31% семей могли купить автомобиль за 1,2 млн рублей и 0,24% - дорогой автомобиль за 5 млн рублей.