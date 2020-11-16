Псковичка предложила запретить продажу петард

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Запретить продажи петард предложила псковичка. С соответствующим предложением она обратилась на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Можно ли запретить продажу петард в нашей области? Каждый год за 2 месяца до Нового года начинаются "военные действия" во дворах, от которых страдают люди и, особенно, домашние животные», – отметила женщина.

Она рассказала, что в эти два месяца страшно выходить во двор, потому что звук от взрыва петарды очень пугает. «В чем назначение петарды? Она приносит кому-то пользу? Нет! Она только приносит развлечение тем, кто наслаждается страхом другого существа», – поделилась мнением псковичка.

По ее мнению, разрешая продажу петард, в регионе поддерживают жестокость детей. «К сожалению с петардами развлекаются дети. Воспитанный ребенок испытывает страх за себя и своего домашнего питомца перед этими жестокими детьми. А мы, взрослые, на это закрываем глаза», – отметила она в заключение.