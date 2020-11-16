Авария лишила отопления одну из школ Пскова

Фото из архива КП

Сегодня, 16 ноября, в Пскове перестала отапливаться школа №21. О том, почему это произошло, рассказала «Псковская правда».

Как сообщили в диспетчерской службе Псковских тепловых сетей, на линии произошла авария и в данный момент специалисты направлены на место для проведения ремонтных работ.

Восстановить тепло планируется до 17:00 текущего дня. Кроме того, сотрудники ПТС сообщили, что за это время температура воздуха в классах резко не опустится. Поэтому нет причин прерывать учебный процесс.

Помимо прочего, в ПТС сообщили, что авария не коснулась стоящие рядом дома.