В сгоревшем доме в Порхове обнаружили труп

Фото: ПАИ

Сегодня после пожара в частном доме в Порхове было найдено обгоревшее тело, сообщает газета «Порховский вестник».

Возгорание дома на улице Профсоюзной произошло в ночь на 16 ноября. К моменту прибытия пожарных, дом горел открытым пламенем.

Фото: ПАИ

Прибывшие на место пожарные локализовали огонь, не дав ему перекинуться на соседние дома. Из-за внушительных размеров дома, пожар тушили всю ночь. К 9 часам утра в доме обнаружили труп, предположительно хозяина дома. По данному факту проводится проверка.