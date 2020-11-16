Псковские школьники смогут поучаствовать в мероприятии «Профессионалы будущего»

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Сегодня стартует онлайн-мероприятие «Профессионалы будущего», сообщили «Комсомольской правде - Псков» представители организации.

В течение 5 дней в группе будут размещать интересные материалы об актуальных профессиях будущего, проводить опросы и мини-квесты. Юным псковичам расскажут, какие прогнозы на актуальные профессии делали в 2010 году и совпали ли эти предположения. В «Молодежном центре» сообщили, что в основном информация будет интересна учащимся 8-11 классов.

Кроме того ребята смогут пройти профориентационное тестирование. После прохождения теста им будет предложен список близких им специальностей, которые можно получить в псковских вузах и ссузах. Также будет представлена информация о сроках обучения, необходимых баллах на ЕГЭ, количестве платных и бюджетных мест.