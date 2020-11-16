Заразившаяся коронавирусом медсестра из Великих Лук посвятила медикам стихотворение

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Медсестра Великолукской межрайонной больницы записала видеблагодарность медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

О нагрузке, свалившейся на медиков, она знает не понаслышке, так как сама работает медсестрой в Великолукской межрайонной больнице. Девушка заразилась коронавирусом и сейчас находится на амбулаторном лечении.

«Сегодня мне уже намного лучше, - отметила медсестра. – Находясь на амбулаторном лечении, я не хочу тратить время зря. Хочу выразить слова благодарности тем, кто за меня переживает: мужу, сыну...и тем, кто курировал дистанционно мое лечение», – рассказала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Елена предложила поддержать медицинских работников в такое непростое для них время и запустить флешмоб благодарности медикам.