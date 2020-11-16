пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Пскове разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющейся информации, сегодня после уроков Плюшкина Маргарита, так зовут пропавшую девочку, вышла из школы №27 на улице Балтийской и ушла в неизвестном направлении. После этого ее никто не видел.

По тревоге был поднят личный состав ОМВД России по Псковскому району и сотрудники УМВД России по Псковской области. Проводятся поисковые мероприятия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Юная псковичка была одета в светлую куртку с маленькими цветочками (издалека может казаться однотонной), бежевую шапку с ушками и чёрные высокие сапоги. С собой был чёрный рюкзак с большими цветами, в руках красный пакет со сменной обувью.

Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефону 02 или в ближайший отдел полиции.