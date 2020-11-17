Еще 167 человек заболели коронавирусом в Псковской области

GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в области выявили еще 167 случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

С весны коронавирусом заболели 10 тысяч 202 человека.

За сутки выздоровевшими были признаны 15 человек. За все время – 5 тысяч 84.

Количество умерших без изменений - 72.

Сегодня в регионе было проведено рекордное количество исследований на COVID-19. Вчера сделали 1 тысячу 571 тест. За все время – 146 тысяч 498.