Консультация по вопросам защиты прав и интересов детей состоится в Пскове 20 ноября

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Консультации в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям предоставит уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Всем желающие задать вопросы должны предварительно записаться по телефону: +7(8112)-72-42-02. Консультация состоится 20 ноября с 10.00 до 15.00. Задать свои вопросы могут и взрослые, и дети.

Консультация по телефону: +7(8112)-72-42-02 Также вопросы можно отправить по электронной почте Pskov@rfdeti.ru или ВКонтакте: https://vk.com/ombudsman60

В случае необходимости в приёме примут участие квалифицированные специалисты.