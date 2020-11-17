Великолучанка стала серебряным призером чемпионата Европы

Фото: Луки.ру

Великолукская студентка физкультурной академии Диана Климова заняла второе место в чемпионате Европы по велоспорту в дисциплине мэдисон, пишет «Луки.ру».

Пятый день соревнований проходил 15 ноября в Болгарии. Диана вместе с напарницей Марией Новолодской преодолели 30 километров.

"В мэдисоне на этом чемпионате Европы был довольно высокий уровень конкуренции. На самом деле, все выросли, все прибавили в мэдисоне, и мы тоже. У нас были сильные соперницы и хорошая скорость на гонке", – рассказала Диана, передаёт РИА новости.

Девушки набрали 51 очко, уступив всего лишь одно очко спортсменкам из Италии.