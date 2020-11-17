Пскович предложил развернуть инфекционные койки в гостиницах

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Псковский активист Иван Васильев предложил администрации Псковской области развернуть койки инфекционного профиля на базе гостиниц. Свое обращение он опубликовал на сайте губернатора Михаила Ведерникова.

«Уважаемые представители администрации Псковской области. Не является секретом, что сейчас в Псковской области существует проблема дефицита койкомест для больных инфекционного профиля. Эпидемическая ситуация в регионе накладывает свой отпечаток не только на систему здравоохранения, но и на экономику. В частности очень сильно страдает туристический бизнес», – поделился мнением активист.

Он предположил, что было бы разумно рассмотреть вопрос о возможности развертывания койкомест инфекционного (или соматического) профиля на базе гостиниц Псковской области.

Он отметил, что это позволило бы расширить временный фонд койкомест инфекционного профиля. «По сути, номера гостиниц во многом схожи больничными палатами, – отметил общественник. – С другой стороны, это позволило бы туристическому бизнесу получить необходимый доход в сложной экономической ситуации».