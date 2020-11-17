Псковичам с детьми от 3 до 7 лет еще раз выплатят пособие

Фото из архива КП

Псковичи с детьми вновь получат ежемесячное пособие. В правительство поступило распоряжение о выделении на эти цели еще порядка 62-х миллиардов рублей, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин Об этом сообщило РИА Новости.

Сумма средств резервного фонда на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет в 2020 году превысит 123 миллиарда рублей. В ноябре на эти цели выделено 61,8 миллиардов. Для Псковской области эта сумма составит около 430 млн рублей.

Как сообщают в Правительстве, необходимость дополнительного финансирования появилась из-за увеличения количества детей, чьи родители имеют право на данную выплату. Таких в России насчитывается более 4,2 миллионов человек.

Оформить выплату можно, как и ранее, заполнив заявление на портале Госуслуги, а также посетив МФЦ или органы соцзащиты.

Данные выплаты были назначены 1 июня 2020 года для поддержки семей с низкими доходами во время пандемии. Размер пособия назначен в 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В зависимости от региона, эта сумма равна 5,5 тысяч рублей в месяц.