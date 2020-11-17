Прогноз погоды в Псковской области на неделю

Сегодня в Псковской области ожидается выпадение мокрого снега, температура по области от -3 до +2 градусов, сообщила руководитель псковского гидрометцентра Тала Нещадимова,

До пятницы в Псковской области ожидается потепление, не типичное для этого времени года. С 21 ноября в регионе вновь похолодает. Ожидается южный ветер с сильными порывами ветра.

Согласно данным портала Gismeteo, температура со среды по пятницу может подняться до +10 градусов. Далее ожидается похолодание.

Фото: gismeteo

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