Новое барьерное ограждение установят на псковских трассах в 2021 году

Фото: пресс-служба админстрации региона

Около 5,7 тысяч погонных метров барьерного ограждения планируется установить в Псковской области в 2021, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Сумма контракта составляет 11,7 млн рублей. Средства направлены из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

. Барьерное ограждение появится на участках дороги с 44-го по 56-й км дороги Пушкинские Горы- Локня в Бежаницком районе. Еще 380 погонных метров барьерного ограждения установят на 67-ом км дороги Дедовичи-Дно-Костыжицы в Дновском районе.

Помимо демонтажа и установки металлоконструкций будет обустроена обочина для придания нормативных геометрических параметров. Работы должны быть выполнены до 1 июня 2021 года.