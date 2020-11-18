Псковичке грозит до 2-х лет лишения свободы за подделку рецепта на снотворное

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До двух лет лишения свободы грозит псковичке, подделавшей рецепт на снотворное, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Женщина с поддельными рецептом попыталась приобрести снотворное в Центральной городской аптеке №2. Рецепт на препарат был выписан якобы врачом Наркологического диспансера. Как показала проверка, такого специалиста в штате больницы нет, так что рецепт псковичке там не выписывали.

Лекарство относится к психотропным и входит в перечень препаратов, подлежащих контролю в России.

Возбуждено уголовное дело по факту подделки рецепта, дающего право на получение наркотических средств или психотропных веществ.