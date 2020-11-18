Псковичи могут получать электронные уведомления о штрафах ГИБДД

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Бумажные уведомления о штрафах псковичи смогут получать в электронном виде, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг и включить функцию электронной доставки уведомлений.

В таком случае владельцам автомобилей постановления будут приходить не в виде заказных писем, а в электронном формате. Однако, в любой момент можно будет вернуть стандартную рассылку писем «Почтой России».

Председатель комитета Борис Елкин отметил, что преимущество электронной системы в ее оперативности и экономии. «Настроив смс-уведомления, вы не пропустите постановление о нарушении правил дорожного движения, сможете в двухнедельный срок заплатить штраф с 50%-й скидкой и избежите возможной передачи дела в суд, начисления пеней и новых штрафов», – отметил Елкин.

Аналогичным способом можно получать и другие письма от государственных органов: оповещения о налогах, повестки от судебных приставов, напоминания о задолженностях и т.д.