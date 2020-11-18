В Невеле приступили к ремонту Земской больницы

Фото: пресс-служба администрации региона

В Невеле приступили к ремонту главного корпуса Невельской межрайонной больницы, сообщает газета «Невельский вестник».

Главный врач Невельской межрайонной больницы Валерий Василевский рассказал, что сегодня подрядная организация, выигравшая аукцион на ремонтно-реставрационные работы главного корпуса ГБУЗ «Невельская МБ», приступила к выполнению контракта.

Фото: "Невельский вестник"

Контракт на реставрационные работы подписан на три года. В 2020 году подрядчик должен освоить 19 млн. 852 тысячи рублей. В 2021 году и 2022 году по 24 млн. рублей.

Фото: пресс-служба администрации региона

Здание земской больницы — памятник архитектурного наследия Невельского района. Оно построено в 1915 году. Невельская межрайонная больница – современный медицинский центр, оснащенный высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием.