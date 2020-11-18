Лучшего среди псковичей-героев выберут на «Народном признании»

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Претендовать на награду в номинации «Поступок» Первой общественной премии региона «Народное признание-2020» могут те, кто совершил героический, достойный всеобщего уважения поступок. Кандидатов этого года уже четверо.

Имена героев-жителей Псковской области зазвучали в региональном конкурсе с истории спасения мальчиков в Усвчтском районе, которые провалились под лёд. Тогда первым победителем стал Олег Богунов.

Далее каждый год псковичи выбирали лучших среди лучших. В 2016 году получил статуэтку конкурса военнослужащий ВДВ за спасение выпавшей из окна девочки, в 2017 женщина не дала погибнуть пожилому соседу в болоте Невеля, в 2018-м два великолукских школьника спасли из воды тонущую девочку, сразу две статуэтки были вручены в 2019 году школьникам из Пскова и Себежа, которых выдвинули на премию за спасение утопающих.

В этом году в список уже вошли четыре героя: Сергей Петров из посёлка Дедовичи, который спас человека на пожаре, Артём Мазепа, который вывел из горящего дома пять детей и их бабушку, продавец Невельского РАЙПО Виктор Баранов, спасшиц утопающего и школьник из Стругокрасненского района Леонид Хазов, который вытащил провалившегося под лёд друга.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» ещё продолжается. Он будет прекращен в 18:00 через два дня - 20 ноября. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить бланк (найти его можно по ссылке>>>) и отправить его вместе с фотографией номинанта на электронную почту premiya@informpskov.ru.

Выдвигать на премию и претендовать может любой, главное, чтобы кандидат иметл отношение к Псковской области.