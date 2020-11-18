В Пскове поймали похитителя туй

В Пскове поймали мужчину, который украл туи у храма Александра Невского, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Две туи были выкопаны у храма Александра Невского ночью 2 ноября. Сотрудники УМВД России по городу Пскову установили подозреваемого. Оказалось, что туи украл 51-летний пскович. По версии следствия, он ночью выкопал туи и увез их на своём автомобили, чтобы посадить на своем участке.

Сейчас проверяется причастность мужчины к другим аналогичным кражам. Напомним, этой весной в Пскове неизвестный украл в Черехе несколько туй. А осенью кто-то похитил с воинского мемориала в Жидиловом Бору 33 туи.