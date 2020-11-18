Псковичи смогут принять участие в интерактивном онлайн-квесте

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В эту субботу, 21 ноября, в Пскове пройдет международный исторический квест «За Пределами», сообщили в группе центра добровольчества ПсковГУ в соцсети «Вконтакте».

Онлайн-квест будет посвящён событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу. История основана на архивных документах и реальных воспоминаниях ветеранов.

Квест начнётся 21 ноября в 15:00 по московскому времени. Регистрация участников доступна на официальном сайте VictoryGame.org. Играть можно как одному, так и командой.

Для игры необходимы:

1. Компьютер, ноутбук, планшет или телефон;

2. Система видеочата или голосового чата для общения внутри команды;

3. Интернет;

4. Желание менять мир к лучшему!

По легенде, неизвестное лицо сообщило, что 21 ноября 2020 года произойдет захват медиа пространства и на всех коммуникационных площадках мира выйдет обращение, оправдывающее главное преступление ХХ века, что может стать началом пропаганды нацизма и иметь непоправимые последствия. Участникам квеста – членам международного журналистского сообщества – предстоит это предотвратить.