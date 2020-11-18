Грахов объяснил, куда жаловаться на холодные батареи

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live объяснил, куда в первую очередь жаловаться, если в квартире холодные батареи.

Он отметил, что чаще всего проблема решается звонком в теплоснабжающую или управляющую компанию. Сергей Грахов призвал псковичей не звонить сразу в комитет по строительству и ЖКХ Псковской области. «Если постоянно и по любому вопросу в комитет звонить - это неправильно. Это оправданно, только если не работает звено ниже в этой цепочке ответственных лиц», – объяснил председатель комитета.

«Очень часто после таких жалоб я звоню в управляющую компанию, но в результате выясняется, что у них ни одной заявки на этот счет от людей нет!» – рассказал Сергей Грахов и обратил внимание на то, что сначала надо задавать вопросы тем, кто непосредственно отвечает за тепло в квартирах.