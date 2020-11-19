Гдовский приют для животных получит корма на четверть миллиона рублей

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Гдовский приют для бездомных животных «Вторая жизнь» получит корм на 250 тысяч рублей. Об этом работники приюта рассказали в группе в соцсети "ВКонтакте".

На счета приюта поступили рекордные пожертвования – 123 тысячи 445 рублей 27 копеек. ProBalance удалить сумму и на получившиеся деньги доставит в Гдов вкусные и сытные корма для животных.

«Огромное спасибо всем, кто помогает нашему приюту! <...> Это просто фантастика, что мы смогли собрать такую сумму! <...> Теперь будем с нетерпением ждать доставки! Еще раз всем спасибо!», - поблагодарили всех участников акции.