Эксперт: Псковская область позже всех преодолеет плато по COVID-19

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Центр экономических исследований сообщил прогноз по спаду COVID-19 в России. Псковская область вошла в короткий список тех, кто выйдет на плато позже всех, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что большинство городов России выйдут на плато уже к концу ноября 2020 года, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех», — заключил специалист.

Только за прошлые сутки в Псковской области 163 человека заразились коронавирусом.