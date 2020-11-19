Псковичи принимают участие в международном онлайн-форуме

Фото: пресс-служба региона

Псковичи сегодня принимают участие в международном онлайн-форуме «iDIPLOMATIA: молодежь Мира» - 2020, сообщили в администрации Псковской области.

Целью форума является развитие межрегионального и международного взаимодействия молодежи по целому ряду вопросов: безопасности, молодежной политики и использования современных медиатехнологий.

В качестве экспертов на форуме выступают руководители молодежной политики, общественных организаций, медиа и IT эксперты, историки, эксперты в области экологии и сельского хозяйства, мультимедийной журналистики, медиаграмотности, политологии, региональной безопасности, профессионалы в области кибербезопасности.

В числе участников от Пскова - депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко, председатель Совета по молодежной политике города Пскова при Главе города Пскова Александр Андреев и другие члены Совета, исполнительный секретарь Псковского местного отделения ВПП "ЕР" Дмитрий Яковлев.