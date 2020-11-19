Уроженцы Тверской области задержаны в Пскове за торговлю наркотиками

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Два уроженца Тверской области подозреваются в покушении на сбыт в Пскове наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее обвиняемые уже занимались распространением запрещенных веществ на территории Псковской и Тверской областей. По версии следствия, «предприниматели» занимались фасовкой и распространение запрещённых веществ через «тайники-закладки». Кроме того они размещали крупные партии наркотиков для сбыта другими лицами на территории соседних областей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

При личном досмотре у задержанного 32-летнего молодого человека обнаружили и изъяли около 13,5 грамм незаконных веществ. В его квартире обнаружили и изъяли около 882,5 грамм веществ. У второго задержанного, 25-летней девушки, изъяли порядка 49,55 грамм веществ. Еще 9,63 обнаружили у нее дома. Кроме того у обоих дома обнаружили электронные весы и упаковочные материалы.

Молодые люди находятся под стражей. Возбужден ряд уголовных дел, теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.