Творческие псковичи могут претендовать на награду в конкурсе «Народное признание»

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Традиционно номинация «Талант» является одной из самых популярных в конкурсе «Народное признание». В этом году уже девять претендентов выдвинуты в борьбу за статуэтку.

Как рассказали организаторы конкурса, за премию поборется руководитель и балетмейстер ансамбля эстрадного танца «Променад» Людмила Новикова, руководитель народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Селяночка» Нонна Шпакова и создатель Псковского частного музея винтажной куклы Ирина Кендрали.

Однако, в этом году псковичи еще номинировали юную исполнительницу из Себежа Анну Яковлеву и певицу из Гдова Галину Комиссарову.

Претендентами на премию стали народный самодеятельный хореографический коллектив «Забава» сельского Дома культуры деревни Булынино Великих Лук, фольклорный ансамбль «Рябинушка» из Пустошки, коллектив Рубиловского сельского дома культуры «С песней по жизни» и Псковская региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды».

Приём заявок на соискание премии «Народное признание — 2020» окончится завтра, 20 ноября, в 18:00. Подать заявку и номинироваться может каждый, как это сделать, читайте по ссылке на наш материал.