Маршрут автобуса №9 продлили до улицы Лужской в Пскове

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Маршрут псковского автобуса № 9 «Вокзал – Белый Мох» продлят до улицы Лужской с 20 декабря. Соответствующее решение было озвучено сегодня на личном приёме граждан, который провёл губернатор региона Михаил Ведерников по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает ПАИ, местная жительница обратилась к губернатору с просьбой продлить маршрут автобуса до улицы Лужской. Она отметила, что ранее автобус доезжал до Лужской, но потом ситуация изменилась. Дорога пришла в негодность, так что автобус останавливался на федеральной трассе. «Детям приходится переходить трассу, чтобы попасть в автобус, а затем поехать в школу. Также тяжело добираться до остановки пожилым людям», – поделилась женщина.

Михаил Ведерников отметил, что так как дорога уже почти отремонтирована, маршрут можно продлить. Вице-губернатор Василий Осипов сообщил, что ремонт дороги завершается 30 ноября. «С 20 декабря мы продлим маршрут автобуса № 9 до улицы Лужской», – отметил он.

Кроме того до 15 мая 2021 года на улице Лужской должен появиться современный остановочный комплекс. Ранее маршрут автобуса № 9 уже изменяли по просьбе псковичей.