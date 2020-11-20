Мужчины в Псковской области на 89% чаще стали искать работу за невысокую плату

Фото из архива КП

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад проанализировали рынок труда для рабочего персонала в Псковской области.

Предложений о работе для представителей рабочего персонала за прошедший месяц выросло на 21%. Что касается соискателей, то большинство из них - это мужчины. Сильный пол чаще искал работу, это порядка 89% от всех размещенных резюме.

Кроме того, статистика показала, что предлагаемые и ожидаемые зарплаты не совпадают. Соискатели готовы даже на не высокую заработную плату.

В вакансиях средняя предлагаемая зарплата для рабочего персонала в Псковской области в октябре составила 30 000 рублей. Если рассматривать только позиции с работой вахтовым методом, то зарплата предлагается порядком выше - 74 500 рублей.

Однако ожидания соискателей вахты оказались ниже и составили в среднем только 65 000 рублей.