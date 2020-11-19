В Пскове из-за коронавируса закрыли торговый ряд на рынке «Нива»

Фото: Анастасия ТАРАСОВА
На рынке «Нива» в Пскове временно закрыли торговый ряд для дачников. Фотографию соответствующего объявления разместил пскович в группе « Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает администрация рынка, соответствующее решение было принято в связи со сложной эпидемиологический ситуацией в регионе.
Фото: Даниил АФОНИН. Группа: Жесть по-Псковски
Псковичи данным решением остались недовольно. «Пенсионеров лишили последней возможности заработать», – отмечают горожане.
Фото: Даниил АФОНИН. Группа: Жесть по-Псковски