В Пскове из-за коронавируса закрыли торговый ряд на рынке «Нива»

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

На рынке «Нива» в Пскове временно закрыли торговый ряд для дачников. Фотографию соответствующего объявления разместил пскович в группе « Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает администрация рынка, соответствующее решение было принято в связи со сложной эпидемиологический ситуацией в регионе.

Фото: Даниил АФОНИН. Группа: Жесть по-Псковски

Псковичи данным решением остались недовольно. «Пенсионеров лишили последней возможности заработать», – отмечают горожане.